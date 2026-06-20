Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılış gününde oluşan uzun kuyruklar ve binlerce kişilik ziyaretçi akınıyla büyük bir ilgi görerek kısa sürede Kocaeli'nin en yeni ve en dikkat çeken turizm cazibe merkezlerinden biri olacağının mesajını verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park) içerisinde hayata geçirilen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılış gününde yoğun ilgi görerek kentin yeni cazibe merkezleri arasında şimdiden öne çıktı. Modern tasarımı, etkileyici sergileme alanları ve kıtalar arası deniz yaşamını bir araya getiren konseptiyle dikkat çeken dev akvaryum, Karneval kapsamında düzenlenen etkinliklerle birlikte 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açtı.

İKİ SAATTE 2 BİN VATANDAŞ ZİYARET ETTİ

Sabah saat 10.00 itibariyle ziyarete açılan Körfez Aqua, daha ilk dakikalardan itibaren büyük ilgiyle karşılandı. Açılış öncesinde vatandaşlar akvaryuma girebilmek için alanda yerini aldı. Ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılışın ilk bir saatinde yaklaşık 1300 kişiyi ağırlayarak güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci saatin sonunda ise bu sayı 2000'i aşarak dikkat çekici bir rekor seviyeye ulaştı.

KOCAELİ TURİZMİNE YENİ BİR DEĞER KATACAK

Kentin turizm potansiyeline yeni bir değer katması hedeflenen Körfez Aqua, sunduğu görsel şölen, interaktif deneyim alanları ve zengin deniz ekosistemiyle hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, farklı kıtalara ait su altı yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulurken, tesisin modern ve etkileyici atmosferi de büyük beğeni topladı. Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nun, Kocaeli'nin en çok ziyaret edilen turizm noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor.