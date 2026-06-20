İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez açılmasına öncülük ettiği Kent Lokantaları'nın yedincisi Konak Levent Mahallesi'nde açılacak. Yeni şubede, Bayraklı Yamanlar'da olduğu gibi dört çeşit yemek 25 liradan halka sunulacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları'nın yedinci şubesi, 22 Haziran'da Konak Levent Mahallesi'nde kapılarını açacak. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde hizmet verecek yeni lokantada günlük 120 kişilik yemek servisi sunulacak. Kent Lokantalarında dört çeşit yemekten oluşan menü 50 lira iken, Konak'ın Toros bölgesinde yer alan lokantada, Yamanlar şubesinde olduğu gibi menüler 25 liradan satışa sunulacak.

Askıda Yemek uygulaması da var

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantaları, hafta içi her gün saat 11.30'dan itibaren dar gelirli yurttaşlara ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemek imkânı sağlıyor. Yemekler merkez mutfakta hazırlanırken, tüm üretim süreçleri gıda mühendislerinin kontrol ve denetiminden geçiriliyor.

Hâlihazırda Konak-Kemeraltı, Karabağlar, Çiğli, Bayraklı Yamanlar, Menemen ve Aliağa'da hizmet veren Kent Lokantaları'nda bugüne kadar 1 milyon porsiyonun üzerinde yemek satışı gerçekleştirildi. Ayrıca 'Askıda Yemek' uygulamasıyla dayanışma kültürü de güçlendiriliyor.

Kent Lokantaları'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ile Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek de vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.