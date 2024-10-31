Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) iş birliğiyle oluşturulan ve Konya’nın yaklaşık 150 yıllık tarihine ışık tutan fotoğraf albümünün tanıtımı İstanbul’da düzenlenen programla yapıldı.KONYA (İGFA) - İki ciltten oluşan “Konya Fotoğrafları Külliyatı 1876-1954 Albümünün” birinci cildinin tanıtımı İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan IRCICA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Erol Kılıç, Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde birçok şehrin fotoğraflarının bulundurulması ve belgelendirilmesi çalışması yürütüldüğünü anımsattı.

O dönemde birçok şehre ve beldeye fotoğrafçılar gönderilerek arşivleme yapıldığını kaydeden Kılıç, “Yıldız Arşivi başta olmak üzere yaklaşık 16 ayrı arşiv, IRCICA’nın kendi arşivi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arşivi, bazı fotoğraf arşivi olan ilçelerin de katkısıyla 16 ayrı arşivden 671 fotoğrafın seçilerek bir araya getirildiği bu albüm gerçekten bir şehir tarihi açısından çok önem arz ediyor. Biz IRCICA olarak 57 İslam ülkesinin bir araya gelerek kurduğu bir kuruluşun kültür, sanat ayağıyız sadece. İslam şehirleriyle ilgili projelerimiz var. Bu şehirlerin merkezinde de Konya yer alıyor” diye konuştu.

Prof. Kılıç, Konya Büyükşehir Belediyesi ile böyle örnek projelere imza atmaya devam etmek istediklerini söyledi.

“KONYA’NIN TARİHİ HAFIZASINI YENİDEN CANLANDIRACAK ÖZEL BİR ESER”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya Fotoğrafları Külliyatı’nın Konya’nın tarihi hafızasını yeniden canlandıracak özel bir eser olduğunu söyledi.

Konya’nın asırlar boyu tarihin, kültürün, ticaretin, ilim ve irfanın mukaddes kapılarından biri olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Konya’mız, üzerinde taşıdığı eserlerle, Mevlânâ, Sadreddîn-i Konevî, Seyyid Harun Veli, Hacıveyiszade Mustafa Efendi gibi manevi mimarlarıyla eşine az rastlanan bir şehirdir. Böylesine engin bir mirasla bezenmiş şehrimizi yarınlara taşıyacak en önemli unsurlardan biri de görsel hafıza oluşturacak fotoğraf sanatıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya’nın bir fotoğraf karesine sığamayacak kadar engin; ama o karede sonsuzluğa uzanacak kadar derin bir şehir olduğunu vurguladı.

“2. ABDÜLHAMİD’İN BİRÇOK FOTOĞRAF SANATÇISINA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLAR, BUGÜN OLUŞTURDUĞUMUZ KÜLLİYATIN BEL KEMİĞİDİR”

Konya Fotoğrafları Külliyatı’nı diğer eserlerden öne çıkaran bir diğer önemli hususun ise fotoğraf okumaları olduğunun altını çizen Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Fotoğraflarda yer alan eserler ve döneme ait sosyal yaşam akışının derinine tasvir edilmesi, bu albümü eşsiz bir hazine haline getirmiştir. İlk kez yapılan okumalar sayesinde, anıt eserler, tarihi yapılar, sosyal hayat bir bütün halinde düşünülerek, bir şehir hafızası oluşturulmaya çalışılmıştır. Özellikle Yıldız Sarayı Koleksiyonu veya Sultan 2. Abdülhamid Arşivi olarak bilinen, Osmanlı’nın resmi arşivi olarak tanımlayabileceğimiz koleksiyon, bu külliyatın en nadide bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Yerli yabancı birçok fotoğraf sanatçısına çektirdiği fotoğraflar, bugün oluşturduğumuz külliyatın bel kemiğidir. Bunun dışında albümüz; Süleyman Eşref Balum, 2022 yılında Hakk’a yürüyen Hasan Çopur, Velid Ebuzziya gibi birbirinden usta ellerden vücut bulan 16 koleksiyondan oluşmuştur.”