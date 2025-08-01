Konya Büyükşehir Belediyesi ile Üsküp Belediyesi arasında imzalanan “Kardeş Şehir Niyet Protokolü" kapsamında Üsküp’te faaliyet gösteren El-Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ile birlikte “Sünnet Şöleni” etkinliği düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Belediyesi ve El-Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ile birlikte yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şölende yaklaşık 300 çocuk yer aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, Konya ile Üsküp arasında imzalanan kardeş şehir niyet protokolünün iki şehir arasındaki kültürel bağların ve geleceğe taşıdıkları ortak ideallerin somutlaşmış bir hali olduğunu söyledi.

Başta El-Hilal Yardımlaşma Kuruluşu olmak üzere, emeği geçen herkese gönülden teşekkür eden Başkan Vekili Uzbaş, “Bu şölen, işte bu iradenin, bu gönül birlikteliğinin de bir meyvesidir. Konya olarak biz gönül coğrafyamızın her köşesinde kardeşlik köprüleri kurmaya, sevgiyle yoğurulmuş sosyal belediyecilik anlayışımızı yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi de sünnet şölenini 21'inci kez düzenledikleri bilgisini paylaşarak, "Bir hafta boyunca çok değerli El Hilal faal üye ve gönüllüleriyle Kuzey Makedonya'nın kuzeyinde, doğusunda, batısında toplam 11 yerde 300 civarında çocuğu sünnet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından destek veren kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi. Tören kapsamında dua ve ilahiler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.