Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Bebek ve Çocuk Bakım Evi’ni ziyaret ederek miniklerle keyifli anlar yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederken, onlarla birlikte geleneksel ebru sanatı çalışmasına katıldı.

Renklerin su üzerindeki dansına çocuklarla birlikte eşlik eden Büyükgöz, miniklerin neşesine ortak oldu. Başkan amcalarının ziyaretinden duydukları mutluluk gözlerine yansıyan minikler başkan amcalarıyla sohbet etti.

Keyifli anlara sahne olan ziyarette Başkan Büyükgöz eğitmenlerden yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Güzide Bebek ve Çocuk Bakım Evinin bölgeye büyük bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “ Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz kreşimizde uzman kadromuzla en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın ailelerinden aldığımız olumlu dönüşlerde bizleri oldukça memnun ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi eğitimi ve hizmeti alması önceliğimiz. “ ifadelerini kullandı.