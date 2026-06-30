Konya Büyükşehir Belediyespor; Bükreş'teki Balkan Judo Şampiyonası'nda Fatma Zehra Meki ve Kevser Dilbirliği ile 2 altın madalya kazandı. Siirt'teki Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası'nda ise bisiklet takımı 2 altın, 4 gümüş madalya ve 2 kupa elde etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı antrenörü Şeyda Aydoğan da Türkiye Judo Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı. Sporcuların elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan Aydoğan, uluslararası organizasyonda ülkemizi temsil ederek Büyükşehir'in yetiştirdiği antrenörlerin de Türk judosuna değer kattığını bir kez daha gösterdi.

Son dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda üst üste önemli dereceler elde eden Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımı, oldukça parlak bir dönem geçiriyor. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Büyükşehirli sporcular, uluslararası arenada hem Türkiye'yi hem de Konya'yı en iyi şekilde temsil ederek önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda kazanılan iki altın madalya, Konya Büyükşehir Belediyespor'un güçlü altyapısının ve sistemli çalışmalarının bir göstergesi olurken, kulübün judo branşındaki yükselişini de bir kez daha ortaya koydu.

BÜYÜKŞEHİRLİ PEDALLARDAN SİİRT'TE 6 MADALYALIK BAŞARI

Bisiklet Takımımız da Siirt'te düzenlenen Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası'nda başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Toplam 10 kategoride 242 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Büyükşehir'in pedalları 2 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor ayrıca takım klasmanında Genç Erkekler ve Elit Erkekler kategorilerinde ikincilik elde ederek organizasyonu çifte kupa ile tamamladı.

Şampiyonanın ilk gününde gerçekleştirilen zamana karşı yarışlarında U-19 Erkekler kategorisinde Göktürk Yüzerler birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. U-23 Erkeklerde Ramazan Yılmaz, Elit Erkeklerde ise Burak Abay ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

İki gün süren yol yarışlarında da Büyükşehirli sporcularımız başarılarını sürdürdü. U-19 Erkekler kategorisinde Göktürk Yüzerler bir kez daha şampiyon olurken, U-23 Erkeklerde Mustafa Tarakcı ve Elit Erkeklerde Burak Abay ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti. Yol yarışlarının ardından oluşan takım klasmanında Konya Büyükşehir Belediyespor, Genç Erkekler ve Elit Erkekler kategorilerinde ikinci sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı.