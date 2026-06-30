Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın başarılı sporcusu Mariia Sukhopalova, UCI MTB Eliminator Dünya Kupası'nın Polonya etabında hem XCE hem de XCC yarışlarını kazanarak 2026 sezonunda katıldığı üç Dünya Kupası yarışının tamamını birincilikle tamamladı. Liderliğini güçlendiren başarılı sporcunun yeni hedefi Almanya'da düzenlenecek üçüncü etap yarışları.

SAKARYA (İGFA) - Bisiklet dünyasının uluslararası arenasında Sakarya'nın adı, sadece ev sahipliği yaptığı başarılı organizasyonlarla değil, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın başarılı sporcusu Mariia Sukhopalova'nın elde ettiği uluslararası derecelerle de öne çıkıyor.

Dünya bisikletinin en prestijli organizasyonları arasında gösterilen UCI MTB Eliminator Dünya Kupası'nın sezonun ilk etabında Sakarya'da binlerce bisikletseverin alkışları eşliğinde zafere ulaşan Ukraynalı sporcu Mariia Sukhopalova, başarısını Polonya'da da sürdürdü.

Polonya'nın Gdynia kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası ikinci etap yarışlarında Sakarya yazılı formasıyla mücadele eden 22 yaşındaki sporcu, hem XCE (Eliminator) hem de XCC (Short Track) kategorilerinde birincilik kürsüsüne çıktı. Bu sonuçlarla 2026 sezonunda katıldığı üç Dünya Kupası yarışının tamamını kazanmayı başaran Mariia Sukhopalova, Dünya Kupası'nda 3'te 3 yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerine önemli üstünlük kuran başarılı sporcu, Dünya Kupası genel klasmanındaki liderliğini de perçinledi.

SIRADA ALMANYA ETABI VAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın yıldız ismi, şimdi gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Aalen kentinde düzenlenecek UCI MTB Eliminator Dünya Kupası üçüncü etap yarışlarına çevirdi. Mariia Sukhopalova, burada da zirvedeki yerini koruyarak başarı serisini sürdürmeyi hedefliyor.