Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Gecesi'ne katıldı. Başkan Büyükakın, Amatör Spor Kalkınma Hamlesi ile 7 yılda amatör sporlara büyük destek verdiklerini vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de sporcu eğitim merkezleri başta olmak üzere toplam 55 tesis ile hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporun her branşını destekliyor. 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Büyükşehir, aktif lisanslı sporcusu bulunan ve faaliyetlerine devam eden kulüplere ayni ve nakdi yardımlarını sürdürerek amatör sporcuların yanında oluyor. Yaklaşık 630 amatör spor kulübünün faaliyet yürüttüğü Kocaeli'de, geride bıraktığımız sezonda başarı gösteren kulüpler ödüllendirildi. 2025-2026 Sezonu Amatör Spor Kulüpleri Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Gecesi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

74 KULÜP 128 KUPAYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen törende 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yaşayan takımlar kupalarını Vali Aktaş, Başkan Büyükakın ile protokol üyelerinin elinden aldı. Geçtiğimiz sezon liglerinde başarı gösteren 74 kulüp 128 kupayla ödüllendirilirken; spor adamlarına, okullara ve ilimizi TFF Gelişim Ligi ile Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden futbol kulüplerine 42 plaket takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Büyükakın, 'Biz bu şehre 'Sporun Başkenti' diyorduk; Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bugün 'Gençliğin Başkenti' olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu unvan, her mahallede atan bir kalbin, her tesiste ter döken bir gencin ve spora gönül veren herkesin ortak emeğinin eseridir' dedi. Sportif başarının arkasındaki kulüp yöneticilerine, antrenörlere ve sporculara teşekkür eden Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

'Bugün burada ödül alan tüm gençlerimizi, hocalarımızı, kulüp başkanlarını yürekten tebrik ediyorum. Bu güzel atmosferin oluşmasında Murat Aydın ve yönetimi ile kulüp yöneticilerinin ve gençlerimizin çok büyük emeği var. Kocaeli bu konuda kararlı adımlarla ilerliyor. Oldukça iyi gidiyoruz. Kocaeli için 'sporun başkenti' diyoruz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin aynı zamanda gençliğin de başkenti olduğunu söyledi. Bu bizim için bambaşka bir gurur vesilesi oldu.'

Vali İlhami Aktaş konuşmasında, 'Spor şehri Kocaeli'de böylesine anlamlı bir törende geçlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve gençleri spora teşvik eden aileleri tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı. Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz 'Kocaeli'nde gençlerimize yani geleceğimize sahip çıkan bir irade var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın rehberliğinde ilimiz artık sporun başkenti oldu' dedi.

KASKF Başkanı Murat Aydın, 'Gençlerimiz için, sporcularımız için, geleceğimiz için birçok projemiz var. Bu kadar yatırım, bu kadar tesisleşme, bu kadar yardım Kocaeli'de amatör sporun ne kadar büyüdüğünü açık ve net bir şekilde gösteriyor. Kocaeli'nin sporda başkent olmasını sağlayan Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum' dedi. Şener Aydın da, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteği her zaman kıskanmışımdır. Amatör spora, gençliğe ve geleceğe hizmet eden herkes bizim başımızın tacıdır' dedi.