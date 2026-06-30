Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetimi, iş insanı Çağrı Şatır'ı ziyaret ederek Türkiye Kadınlar 2. Ligi voleybol takımı için sponsorluk görüşmeleri yaptı. Şatır, memleketine hizmet edecek bu değerli projeye destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Özlem Sarayoğlu ve antrenör Yusuf Arslaner ile birlikte Ankara'da yaşayan Artvinli iş insanı ve Çaba Spor Kompleksi'nin sahibi Çağrı Şatır'ı ziyaret etti. Ziyarette, Artvinspor'un bu yıl yeniden kurmayı planladığı Türkiye Kadınlar 2. Ligi voleybol takımı için yürütülen çalışmalar ve sponsorluk arayışı masaya yatırıldı.

Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım, ziyarette yaptığı açıklamada, Artvin'i profesyonel liglerde temsil eden tek takımın Artvinspor olduğunu belirterek, şunları söyledi :

'İlimizde kadın voleybolunu yeniden Artvin'de canlandırmak istiyoruz. Bu yıl yeniden Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek voleybol takımımızı kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte kulübümüze destek verecek kişi ve kurumlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Artvinli iş insanlarımızın memleketlerine sahip çıkacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Çağrı Şatır'ı ziyaret ederek projelerimizi paylaştık. Kendisinin desteği bizler için çok kıymetli.' dedi.

Ankara'da yaşayan başarılı Artvinli iş insanı Çağrı Şatır ise doğup büyüdüğü kente katkı sunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, 'Artvin benim memleketim. Memleketime ve gençlerimize hizmet edecek her projenin yanında olmaya çalışıyorum. Artvinspor'un kadın voleybolunu yeniden ayağa kaldırma hedefini çok değerli buluyorum. Bünyemizde yetişen sporculardan Artvinspor'a katkı sağlayacağız. Kulübümüzün başarısı için üzerimize düşen desteği vermeye hazırız.' diye konuştu.

Şatır, Artvinspor'un spora ve gençlere yönelik çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetimine başarılar diledi.

Başkan Yıldırım da spora verdiği katkılar ve Artvinspor'a sağladığı destek dolayısıyla Çağrı Şatır'a teşekkür ederek isminin yazılı olduğu Artvinspor formasını hediye eti.