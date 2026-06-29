AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, Kategori 1'de İlker Aktaş, Kategori 2'de Hilal Aslan, Kategori 3'te Murat Çetin ve Kategori 4'te de Sinan Solu'nun birincilikleri ile sona erdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışın en iyi çıkışını 03:34.19 ile Sinan Soylu kaydederken, takımlar birincisi de GP Garage My Team oldu.

Kategori 1'de İlker Aktaş birinci olurken, Kategori 2'de Hilal Aslan, Kategori 3'te Murat Çetin oldu.

Kategori 4'te mücadele eden Sinan Soylu ise yarışın en hızlısı oldu. Aynı kategoride Şevket Çınar ikinci oldu.