Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Süper Ligi 1. Kademe Yarışmaları'nda başarılı performans sergileyerek final etabı öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

BURSA (İGFA) - Kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin en iyi 8 kulübünün yarıştığı organizasyonda Osmangazi Belediyespor erkek takımı, pist ve saha branşlarında elde ettiği derecelerle 93 puan topladı.

Bu sonuçla ilk kademeyi dördüncü sırada tamamlayan Osmangazi Belediyespor, güçlü rakipleri karşısında ortaya koyduğu mücadeleci performansla dikkat çekti. İlk etap sonunda ENKA Spor Kulübü 141 puanla birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü 140 puanla ikinci, Galatasaray Spor Kulübü ise 112 puanla üçüncü sırada yer alırken, Osmangazi Belediyespor üst sıralardaki yerini koruyarak final etabı için önemli bir konuma ulaştı.

Sporcuların yarışmalar boyunca ortaya koyduğu azim, disiplin ve takım ruhu, teknik ekibin planlı çalışmalarıyla birleşerek başarılı sonuçlar getirdi.

İlk kademede elde edilen performans, İzmir'de düzenlenecek final yarışmaları öncesinde hem sporcuların hem de kulübün moral ve motivasyonunu artırdı.

Atletizm Süper Ligi Final Kademesi, 25-26 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, final etabında puanını yükselterek ligi daha üst sıralarda tamamlamak için mücadele edecek.