Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan 'Sokaktan Sahaya Spor Söleni' turnuvasının açılış töreni düzenlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Mahalle muhtarlarının öncülüğünde yürütülen proje ile çocuklari ve gençleri akran zorbalığı, sanal bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amaçlanıyor. Bu kapsamda geçen yıla göre sayıları iki katına çıkan futbol turnuvasında şu anda 29 mahalleden yaklaşık 750 erkek ve 150 kız çocuğu yer alırken bu sayısının ilerleyen haftalarda daha da artması bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu turnuvayı geçen yıl başlattıklarını anımsatarak, 'Geçen yılki turnuvaya göre bu yılki katılım oranı iki katına çıktı. Bugün bu turnuvada 900 öğrencimiz burada bulunuyor. Şu anda siz gençler, gelişme çağındasınız. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Sizi her yerde aklı selim, kalbi selim, zevki selim olarak geleceğe hazırlamamız lazım. O yüzden bu tesisler çok önemli. Spor şehri Gaziantep demek için tesisleşmemizi göz ardı etmememiz gerekiyordu. Bu konuda Gaziantep, çok ciddi gelişme gösterdi. Yeni Arda Gülerler, yeni Messiler, yeni Ronaldolar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Gaziantep siz gençlerimiz için bütün engelleri kaldırmaya devam edecek.' diye konuştu.

KÖROĞLU: 'BAŞARI, ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAKTIR'

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ömer Alper Köroğlu, kendileri için başarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu anlatarak, 'Çocuklarımızın bağımlılık gibi kötü alışkanlıklardan kurtulması için sporun yeri çok önemli. Bu tür turnuvalarla çocuklarımızı amatörden profesyonele devam etmesi çok değerli' dedi.

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı, Şahveli Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın ise, 'Bizim bu projeye başlama amacımız, ulaşılamayana ulaşmak. Sokakta, evlerinde kim varsa bu projeyle sahaya taşıyoruz. Biz bunları yaparken her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği olarak 9 ilçedeki yapılaşmamız yeni projelerle çalışmalarını sürdürecek.' dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, turnuvada ter dökecek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca turnuvada emeği geçen muhtarlara plaket takdim edildi.