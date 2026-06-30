Her yıl binlerce çocuk ve genci sporla buluşturan Yaz Spor Okulları, 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla yeni dönemine başladı. 5-18 yaş arası öğrenciler, 22 farklı branşta tamamen ücretsiz eğitim alarak hem yaz tatilini verimli geçirecek hem de geleceğin sporcuları olma yolunda ilk adımlarını atacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış programıyla yeni dönemine başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı'nın katılım gösterdiği programda çocuklar ve aileler büyük heyecan yaşarken, yaz boyunca sürecek spor eğitimlerinin ilk adımı atıldı.

Her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturan Yaz Spor Okulları bu yıl da 5-18 yaş arası çocuk ve gençleri, alanında uzman antrenörler eşliğinde tamamen ücretsiz eğitimlerle buluşturacak.

Yaz Spor Okullarında bu yıl atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kano-kürek, karate, kick boks, masa tenisi, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 22 farklı branşta eğitim verilecek.

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, 'Çocuklarımızın yalnızca bugünün değil, yarının da güçlü bireyleri olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda sporu sağlıklı yaşamın, disiplinin, özgüvenin, arkadaşlığın en önemli araçlarından biri olarak görüyoruz. Spor yapan çocuk paylaşmayı öğrenir, kurallara uymayı öğrenir, mücadele etmeyi öğrenir ve en önemlisi sağlıklı bir geleceğe güçlü adımlarla yürür' dedi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, 'Yaz Spor Okullarımız, çocuklarımızın yaz tatilini sporla değerlendirmeleri, yeni arkadaşlıklar edinmeleri ve farklı branşlarla tanışmaları adına önemli bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz güçlü iş birliği sayesinde her geçen yıl daha fazla çocuğumuza ulaşıyoruz. Tüm çocuklarımıza başarılı ve verimli bir spor dönemi diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yaz dönemi boyunca çocuklar hem yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak hem de uzman eğitmenler eşliğinde güvenli ve nitelikli bir spor eğitimi alarak yaz tatilini dolu dolu geçirecek.