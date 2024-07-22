Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Akşehir ilçe merkezinde yürüttüğü 129 kilometrelik içme suyu şebeke ıslahı projesinin yüzde 50’lik kısmı tamamlandı. Çalışmalarda incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, çok yönlü proje tamamlandığında Akşehir’in modern ve güçlü bir altyapıya sahip olacağını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ilçe merkezinin tamamında su şebeke altyapısını yeniliyor.

Su şebeke ıslahı projesinin yürütüldüğü sahada teknik incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Avrupa Birliği tarafından desteklenen projede önemli aşamalar kaydettiklerini belirterek, “Akşehir’de daha önce atık su arıtma tesislerini ve kanalizasyon sistemini yenilemiştik. Şimdi ise bu paket projenin içerisinde içme suyu şebekesinin tamamını yeniliyoruz. Toplamda 129 kilometre şebeke yapacağız ve şu ana kadar 60 kilometresini tamamladık. 7 ekiple çalışmalara devam ediyoruz. Şu an itibariyle bu proje 129 milyon liraya mal oluyor ve yüzde 50 oranında tamamlanmış durumda" dedi.

“AKŞEHİR ÇOK GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYA KAVUŞACAK"

Demir, proje tamamlandığında Akşehir ilçesinin modern ve güçlü bir altyapıya sahip olacağını vurgulayarak, “Proje kapsamında Akşehir ilçe merkezimizin kanalizasyon sistemi, elektrik sistemi, doğalgaz sistemi ve fiber hatlar yenilenmişti. Sadece içme suyu hattı kalmıştı. O da yenilendikten sonra şehrin altyapısı tamamen sıfırlanmış olacak. Gelecek yıllarda içme suyu şebekesinde meydana gelebilecek arızalar minimize edilecek ve su kayıp-kaçakları oldukça düşük olacak. Dolayısıyla bu proje, küresel iklim değişikliğinin olduğu bu dönemde suyun tasarruflu kullanımına da ciddi katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

15 Nisan 2023 tarihinde fiilen başlanan proje kapsamında 129 kilometre içme suyu hattı yenileme çalışmasının yanı sıra; 2 bin 276 metre kuyu hattı, 500 metreküp su deposu, 4 bin 600 ev bağlantısı ve çeşitli vana odaları ile SCADA sistemi de inşa ediliyor.

Çalışmaların yılsonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.