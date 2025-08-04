Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yaz tatilinde yüzme eğitimi alan öğrencilerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesini yaz tatilinde merkeze bağlı eski belde olan mahallelerde hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzme eğitimi için havuza gelen çocuklarla bir araya geldi. Konya’da çocuklar için proje üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Meram ve Karatay ile merkezin dışındaki 5 ilçede on binlerce çocuğa yüzme öğrettiklerini söyledi.

“İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZ EĞLENCELİ BİR YAZ GEÇMİŞ OLACAK”

Projenin yaz tatilinde merkeze bağlı taşra mahallerde de hayata geçirildiğini belirten Başkan Altay, “Yaz tatilini fırsat bilerek Meram, Karatay ve Selçuklu ilçemizin eski beldelerindeki 7-14 yaş arasında 750 çocuğumuza Berlika Yüzme Havuzu’nda eğitim veriyoruz. İnşallah program tamamlandığında altıncı haftanın sonunda çocuklarımız yüzme öğrenmiş olacak. Beldeden ücretsiz şekilde servislerimizle getirilen çocuklarımızın ekipmanları belediyemiz tarafından sağlanıyor. Çocuklarımız, burada eğlenceli bir ortamda hem yazın keyfini çıkarıyor hem de temel yüzme eğitimlerini kız ve erkek ayrı havuzlarda alıyor. İnşallah çocuklarımız için eğlenceli bir yaz geçmiş olacak. Hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLER HEYECANLA YÜZME ÖĞRENİYOR

Proje kapsamında yüzme eğitimi alan öğrenciler de hem yüzmeyi öğrendiklerini hem de arkadaşlarıyla çok eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti. Öğrenciler, projenin devam etmesini istediklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" PROJESİ TAŞRA MAHALLELERDEKİ ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, eğitim öğretim yılında Meram, Karatay, Ereğli, Karapınar, Kulu, Çumra ve Cihanbeyli’deki 11 bin 500 ilkokul 3. Sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılıyor.

Yaz tatilinde ise, merkez ilçelere bağlı Kızılören, Sefaköy, Yarma, İnlice, Sağlık, Sızma, Kavak, Hayıroğlu, Başarakavak, İsmil, Hatunsaray, Ovakavağı, Tepekent mahallelerinden 7-14 yaş arası toplam 750 çocuk yüzme ile tanıştı.

Her hafta pazartesi günü saat 10:00–17:00 arasında Berlika Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen eğitimler öncesi çocuklar, servislerle mahallerinden alıp eğitimleri bittikten sonra yeniden mahallelerine bırakılıyor.