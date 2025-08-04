Bursa Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün 270 kilometre alanı süpürerek şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar tüm ilçeyi tertemiz hale getiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda hayat sürmesi adına temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 340 personel, her gün 8 vakumlu süpürge aracı ile ilçedeki meydan, cadde ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanları süpürüyor. Bu hizmetin yanında, mahallelerde oluşturulan mahalle ekipleriyle de ilçe merkezindeki sokakların temizliği periyodik olarak yapılıyor. Ayrıca süpürgeci ekipleri, Osmangazi’nin ova ve dağ bölgesindeki kırsal mahallelerde düzenli olarak süpürme çalışması gerçekleştiriyor.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla Kirazlı Mahallesi’nin meydan ve sokaklarını baştan sona süpürerek temiz bir hale getirdi. Düzenli olarak temizlik çalışması yapan ekiplerin yaptığı çalışmalar, Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

“SOKAKLARIMIZ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR”

Osmangazi Belediyesi’nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kirazlı Mahallesi sakinleri “Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak mahallemize gelerek meydan, sokak ve parklarımızı temizliyor. Biz güne temiz sokaklardan geçerek huzurlu bir şekilde başlıyoruz. Bizlere bu hizmetleri sunan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz” dedi.