Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı Yeni Sanayi Sitesi’nde son aşamaya gelen çalışmaları basın mensuplarıyla birlikte inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı Yeni Sanayi Sitesi’nde son aşamaya gelen çalışmaları inceledi.

İnceleme sonrası projede gelinen son durum hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya’nın yıllardır konuştuğu, adeta kızıl elması olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasında gelinen son noktayı görmek adına bir saha gezisi yaptıklarını ifade etti.

“YEREL YÖNETİM VE MERKEZİ HÜKÜMET ORTAKLIĞININ MUHTEŞEM BİR ESERİ”

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin hem mevcut yapı standardı, yeşil alanı, otoparkı ve diğer zorlukları ile Konya’ya yakışmayan bir hale geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Bulunduğu yerde de trafik, çevre ve birçok kirliliği barındıran, artık şehrimize yakışmayan bu yapıyı; pırıl pırıl yeni bir sanayi alanına taşıma konusunda son aşamaya geldik. Burada yine bir yerel yönetim ve merkezi hükümet ortaklığıyla ortaya muhteşem bir eserin çıkmasının en iyi örneklerinden birisi var” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin alanda arsa sahibi olduğunu anımsatan Başkan Altay, “2 milyon 30 bin metrekarelik arsa Yeni Sanayi alanı için TOKİ’ye devredildi. TOKİ yapımcı firma. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da işin koordinasyonunda. Bu önemli işten dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bu işe birlikte imza attığımız, Konya’mızın evladı, değerli bakanımız Sayın Murat Kurum beye, TOKİ Başkanlığımıza ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza Konyalılar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PROJE 2025 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Projede artık son aşamaya gelindiği bilgisini paylaşan Başka Altay, “Artık dükkanların teslimiyle ilgili süreyi konuşuyoruz. İnşallah 2025 yılı içerisinde bu dükkanları hak sahiplerine teslim ederek, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınma sürecini tamamlamış olacağız. Aslında dört etap işimizden üç etabı teslim aşamasına geldi. Sadece dördüncü etapta yaklaşık yüzde 8’lik bir işimiz kaldı. Kuranın aynı anda çekilmesi ve iş güvenliği açısından geçici kabul işleri tamamlanmadan kura çekimi gerçekleştiremedik. İnşallah kura ilgili süreci bakanlığımızla istişare ediyoruz. Süreç tamamlandığında en kısa sürede kuraları çekerek buradaki 2.690 dükkan ve 134 iş yerinin teslimlerini esnafımıza yapmış olacağız” dedi.