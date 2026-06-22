Konya Karatay Belediyesi, yeni sezon kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Küçükkumköprü Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

KONYA (İGFA) - Asfalt ve altyapı sezonun başlaması ile beraber Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Fetih Caddesi ile Adana Çevre Yolu arasında yer alan Küçükkumköprü Caddesi yenileniyor. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Sarıcamii Sokak ile Fetih Caddesi arasındaki bölüm yeniden inşa ediliyor.

Bölgedeki altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmalarına geçilecek. Yolun modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda altyapı, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını planlanan program dahilinde sürdürerek ulaşım kalitesini artırmaya devam ediyor.

KILCA: KARATAY'IN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni sezonda gerçekleştirilen asfalt ve altyapı çalışmalarının hayırlı olmasını dileyerek ilçenin tüm bölgelerinde planlı bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hem merkezde hem de merkeze uzak mahallelerde altyapı çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirten Başkan Hasan Kılca, 'Fetih Caddesi ile yine Adana Çevre Yolu arasında yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik Sarıcamii Sokak'la Fetih Caddesi arasındaki Küçük Kumköprü Caddemizi yeniden inşa ediyoruz. Altyapı kuruluşlarımız çalışmalarını bir taraftan yürütüyorlar, bir taraftan da bizim ekiplerimiz hem parke bordür çalışmalarını hem de yol çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde caddemizin dokusuna uygun bir şekilde asfalt serimini tamamlayarak yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Konya'mıza, Karatay'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.