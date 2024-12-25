Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen “Güvenli Okul Yolları” projesi kapsamında “Yayabüs” uygulaması başlatıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen “Güvenli Okul Yolları” projesi kapsamında Türkiye’ye örnek bir çalışmayı daha hayata geçirerek “Yayabüs” uygulamasını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırma adına; yeni raylı sistem hatları, toplu ulaşım filosunun yenilenmesi, bisikletli ulaşımın gelişmesi, tarihi merkezdeki yayalaştırma çalışmaları gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini anımsattı.

Çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla yürüttükleri “Güvenli Okul Yolları” projesine Türkiye’de yine bir ilk olan “Yayabüs” projesini de dahil ettiklerini kaydeden Başkan Altay, proje hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşması adına şehrimizde önemli işleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. ‘Yayabüs’ çalışmamız da bunlardan birisi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) onayıyla Karatay Cengiz Topel İlkokulu’nu pilot okul olarak belirledik. Daha sonra okul etrafında yaya geçitleri, işaret ve levhalama çalışmaları, araç parkını önleyici tedbirler ile hız sınırını düşürücü çalışmalar yapıldı. Ders başlangıç ve bitiş saatlerinde okul çevresinde oluşan araç yoğunluğunu azaltacak, trafik güvenliğini artıracak bu projede belirlenen toplanma noktasında bir araya gelen öğrencilerimiz, velileri eşliğinde reflektörlü yelekleri ile bir otobüs mantığında toplu olarak yürüyerek okula güvenle gidiyor. Amacımız sağlıklı yaşama ve çevreye katkı sağlamanın yanında yavrularımızda yürümenin faydaları konusunda bilinç oluşturulması.”

Başkan Altay, özellikle ders başlangıç ve bitiş saatlerinde okul çevresinde araç yoğunluğunun oluştuğu ilkokullardan gelecek talepler doğrultusunda şehir genelinde “Yayabüs” projesini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Etkinlik hakkında görüşlerini paylaşan veliler ve öğrenciler de yolların her zaman güvenli olmasını istediklerini belirterek, farkındalığa vesile olacak uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi. Araçların yayalara her zaman aynı duyarlılığı göstermesi temennisinde bulunan veliler uygulamadan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.