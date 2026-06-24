Bursa İnegöl Belediyesi, temizlik hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarını genişleterek yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojili araç sayısını 21'e yükseltti.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarında dijital dönüşüm adımlarını bir üst seviyeye taşıdı.

2025 yılı Aralık ayında ilk kez 4 araçta başlatılan yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi, yapılan geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarıyla birlikte bugün belediye filosundaki 21 araçta aktif olarak kullanılmaya başlandı.

HEM VERİMLİLİK ARTIYOR HEM KAYNAK KULLANIMI DAHA ETKİN HALE GELİYOR

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte temizlik araçları, konteynerlerin doluluk oranlarını anlık olarak takip edebiliyor, sahadaki çevre kirliliğini görüntü işleme teknolojisiyle tespit edebiliyor, konteynerlerin toplanma sıklıkları, konteyner çevresindeki atıklar, atık karakterizasyonu ve personelin kişisel koruyucu ekipman kullanım durumları anlık olarak takip edilerek kayıt altına alınıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda hizmet süreçleri sürekli olarak iyileştirilirken, bu sayede hem operasyonel verimlilik artıyor hem de kaynak kullanımı daha etkin hale geliyor.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, 'akıllı şehir' uygulamalarının önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sistem, temizlik ekiplerinin daha doğru zamanda, doğru noktaya yönlendirilmesine de imkan tanıyarak hizmet kalitesini yükseltiyor.

BAŞKAN TABAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çevre ve temizlik ile bu alanda teknolojinin sunduğu faydaların kullanılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'İnegöl Belediyesi çevre ve temizlik öncelikli ve hassas olduğumuz bir konu. Aynı zamanda dijital değişim ve dönüşüme de büyük önem veriyoruz. Bu iki öncelikli konumuzu birleştirdiğimizde, temizlik hizmetlerimizde yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisini hayata geçirip ardından yaygınlaştırarak hem hizmet kalitemizi artırmayı hem de şehir yönetiminde daha veriye dayalı bir yapıya geçmeyi hedefledik. Aralık ayında 4 araçla başladığımız süreç, bugün itibarıyla 21 aracımızda aktif olarak kullanılan bu sistem sayesinde etkin şekilde sürdürülüyor. Bu sistemle konteyner doluluk oranlarını anlık olarak takip edebiliyor, temizlik çalışmalarımızı daha hızlı ve verimli şekilde planlayabiliyoruz. Ancak sadece bizim mücadelemiz yetmez. Biz daha temiz ve yaşanabilir bir İnegöl için tüm vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz.'