Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, toplu ulaşım araçlarında kullandıkları öğrenci kartları ile Büyükşehir'e ait otobüs ve tramvaylardan bu yıl da 10 gün boyunca ücretsiz faydalanabildiğini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 5 üniversitesi ve 130 bini aşkın üniversite öğrencisiyle Türkiye’nin önemli öğrenci şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE BİRÇOK KOLAYLIK SAĞLIYORUZ”

2024-2025 eğitim döneminde üniversite tercihini Konya’dan yana kullanarak bu yıl da şehre binlerce öğrencinin gelmesinden dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir olarak Konya’mızı tercih eden üniversite öğrencilerimize yönelik birçok kolaylık sağlıyoruz. Bunlardan birisi de ilk 10 gün ücretsiz toplu ulaşım imkanı. Her sene olduğu gibi bu yıl da gençlerimiz üniversitelerinin kendilerine verdiği öğrenci kartlarını, ilk kullandıkları andan itibaren belediyemize ait otobüs ve tramvaylardan 10 gün süreyle ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ücretsiz abonman süresi dolduğunda öğrencilerimiz bayilerden veya e-dolum kanalıyla internetten yükleme yaparak indirimli öğrenci tarifesinden kullanıma devam edebiliyor. Öğrenci şehri Konya’mızda üniversiteli gençlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOPLU ULAŞIMDA EN UYGUN BÜYÜKŞEHİR

Başkan Altay, Konya’da öğrenciler için toplu ulaşım hizmetinin Türkiye’deki büyükşehirler arasında en uygun fiyatlarla yapıldığını hatırlatarak, tüm üniversite öğrencilerine yeni eğitim döneminde başarılar diledi.

KONYAKART ile aktarma hatlarında 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci ve ilave seyahat ücretsiz olurken diğer hatlarda 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci seyahat ise yüzde 40 indirimli olarak uygulanıyor.

