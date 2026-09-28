Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kütüphane hizmetlerini daha erişilebilir ve etkin hale getirmek amacıyla önemli bir dijital çalışmayı hayata geçirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphane ve bilgi merkezleri http://kutuphane.balikesir.bel.tr/ portalı üzerinde entegre edildi.

Kent genelinde okuma kültürünü yaygınlaştırmak, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin tek merkezden takip edilmesini sağlamak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli bir çalışma hayata geçirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphane ve bilgi merkezleri; kurumsal hizmet standartlarını yükseltmek, erişilebilirliği artırmak ve sunulan tüm kültürel, eğitsel faaliyetleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla http://kutuphane.balikesir.bel.tr/ web portalı üzerinde entegre edildi.

ETKİNLİK TAKVİMİNE DİJİTAL ERİŞİM İMKÂNI

Hazırlanan web portalı ile başta Balıkesir Millet Kütüphanesi, Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi ve Yeni Mahalle Kütüphanesi olmak üzere il genelindeki tüm kütüphane birimlerine ilişkin güncel ve kurumsal verilere tek bir adres üzerinde ulaşılabilecek.

Vatandaşların kullanımına sunulan portal üzerinden kent genelindeki kütüphanelerin açık adresleri, ulaşım bilgileri ve iletişim kaynaklarına rahatlıkla erişim sağlanacak.

Kütüphane birimlerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ile fiziki kullanım kapasitelerine ilişkin verilerin de yer aldığı portalda, kütüphanelerde düzenlenecek olan tüm programların ayrıntılı takvim bilgileri de bulunuyor.

Kitap kulüplerinden yazar-okur buluşmalarına kadar her etkinlik için detayların yer aldığı portal sayesinde vatandaşlara; süreli etkinlikler ve eğitim atölyeleri için dijital başvuru ve ön katılım sağlama imkânı da sunulacak.