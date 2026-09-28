Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), hizmet kapasitesini artırmak ve sahadaki çalışmalarını daha etkin şekilde sürdürmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

ANTALYA (İGFA) - 202 milyon 750 bin TL yatırım bedeliyle temin edilen 30 yeni iş makinesi, merkez ve ilçelerde kullanılmak üzere görev yerlerine gönderildi.

Antalya'nın geniş hizmet alanında 7 gün 24 saat görev yapan ASAT ekiplerinin kullanımına sunulan yeni iş makineleri, ihtiyaçlar doğrultusunda merkez ve ilçelere dağıtıldı. Yeni araçlarla birlikte özellikle saha çalışmalarında operasyonel gücün artırılması ve ekipman kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SAHA MÜDAHALELERİNDE HIZ VE ETKİNLİK SAĞLANACAK

ASAT'ın merkez ve ilçelerde yürüttüğü içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve atıksu çalışmalarının yanı sıra arıza ve bakım-onarım hizmetlerinde de kullanılan araç filosuna dahil edilen yeni iş makineleri, ekiplerin sahadaki çalışmalarına destek sağlayacak.

Yeni araç ve teknolojiler sayesinde saha müdahalelerinde hız ve etkinlik sağlanırken, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulması amaçlanıyor.

Aynı zamanda ASAT personelinin çalışma koşulları iyileştirilerek hizmet süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. ASAT, bu yatırımla birlikte vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştirerek, kurumsal altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyor.