AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Milletvekili Baykan ve Başkan Altay, okul bünyesindeki tarım uygulama alanı, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı uygulama alanı ile laboratuvar alanında da incelemelerde bulundu.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, gençlerin eğitim hayatı, hedefleri ve geleceğe dair beklentileri hakkında görüşlerini dinledi.

Başkan Altay, fırsat buldukça okul ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, 'Bugün Kıymetli Milletvekilimiz Mehmet Baykan'la birlikte Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bugün burada gördüğüm heyecan ve azim, yarınlarımız adına bizlere büyük umut veriyor. Gençlerimizin eğitim hayatını en iyi şekilde değerlendirerek hem kendilerine hem de ülkemize önemli katkılar sunacağına inancım tam. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Baykan ve Başkan Altay, okul bünyesinde eğitim verilen tarım uygulama alanı, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı uygulama alanı ile laboratuvar alanında incelemelerde bulundu.