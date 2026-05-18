KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Konya Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen 'Maratonun Renkleri' fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının ilgi gösterdiği yarışmada toplam 345 eser değerlendirmeye sunuldu.

Katılımcılar, objektifleriyle yalnızca sporcuları değil; mücadeleyi, heyecanı ve Konya'nın ev sahipliği ruhunu da ölümsüzleştirdi.

Alanında uzman 7 kişiden oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda maratonun ruhunu en etkili şekilde yansıtan eserler belirlendi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışmayı Şevket Taşkın kazanırken, ikinci Göksel Yapar, üçüncü ise Muhammet Özen oldu.

Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye 'yarisma.sporkonya.com.tr' adresinden ulaşılabiliyor.