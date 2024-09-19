Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çok sayıda etkinliğe imza atıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’nın 2 binden fazla şehriyle birlikte Konya’da da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak düzenledikleri etkinliklerle farkındalığı artırmaya çalıştıklarını söyledi.

635 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya’da başta öğrenciler olmak üzere her yaştan vatandaşa hareketli yaşam, temiz çevre ve bisiklet farkındalığı oluşturmak için gayret ettiklerini vurguladı.

HER YAŞTAN İNSAN İÇİN FARKINDALIK

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ilk gün sabah erken saatlerde bisiklet yollarında reflektörlü yelek dağıtımı gerçekleştirildi. İşe bisikletle giden vatandaşlar kendilerine yelek dağıtılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bisiklet şehri Konya’da özellikle öğrencilerin bisiklet konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla çalışan Büyükşehir Belediyesi hafta kapsamında belirlenen okullarda öğrencilere toplu ulaşım eğitimleri vererek bilinçlenmelerini sağlıyor.

LİSE ÖĞRENCİLERİ ŞEHRİ KEŞFEDİYOR

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında en anlamlı etkinliklerden biri de “Lise Öğrencileri Bisikletle Şehri Keşfediyor” temasıyla düzenlenen etkinlik oldu. Konevi Anadolu Lisesi öğrencileri bisiklet tramvayı ile yolculuk ederek daha sonra bisikletlerle rehber eşliğinde çeşitli müzeleri ve tarihi camileri ziyaret etti.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten gençler Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 22 Eylül’de sona erecek.