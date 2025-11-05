Adıyaman Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda el dedektörleri, dizüstü bilgisayar ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonla, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İl merkezine bağlı kırsal bölgede gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yapan şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda 2 adet el dedektörü, 1 adet mini dedektör, 1 adet yön gösterici, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hilti ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

