Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan noktada glütensiz ekmeğin yanında un, poğaça, simit ve kurabiye çeşitleri gibi birçok ürünün yer alması glüten hassasiyeti olan vatandaşları da memnun ediyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından dört yıl önce faaliyete geçirilen Glütensiz Satış Noktası çölyak hastalarına hizmet vermeye devam ediyor.

Çölyak hastalığının farkında olduklarını ve bu sebeple vatandaşların glütensiz ürünlere kolay ulaşmasının önemli olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklumuzda yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda adım atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak dört yıl önce Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Glütensiz Satış Noktamızı faaliyete geçirmiştik. Buradaki satış noktamızda glütensiz ekmek, un, simit, poğaça, kurabiye, makarna ve birçok ürün yer alıyor ve bu konuda vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu hizmetimizden sadece Selçuklu’daki hemşehrilerimiz değil otogarın lokasyon olması sebebiyle ülkemizin her noktasından gelen vatandaşlarımız da kolaylıkla yararlanabiliyor. Satış noktamızdaki glütensiz ürünleri Karatay Belediyemizin Halk Ekmek Fabrikası’ndan temin ediyoruz. Şehrimizi fiziksel olarak imar ederken vatandaşlarımızın sağlığı da bizler için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Satış noktasından hizmet alan vatandaşlar da Selçuklu Belediyesi Glütensiz Satış Noktası’nın kurulmasından ve Çölyak hastalarının düşünülmesinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkürlerini ilettiler.

Selçuklu Belediyesi tarafından satılan glütensiz ekmekler 3 lira 50 kuruştan, un ise 50 liradan satışa sunuluyor.