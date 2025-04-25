Konya Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Dostluk ve Kardeşlik Turnuvaları, bu yıl da coşkuyla başladı.KONYA (İGFA) - Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri bir araya getiren turnuvalar; Futbol, Voleybol ve Futsal branşlarında gerçekleştiriliyor. Gençlerin dostluk, dayanışma ve sportmenlik ruhunu pekiştirmeyi amaçlayan organizasyon, Karatay genelindeki okullardan büyük katılım görüyor.

VOLEYBOL HEYECANI 276 SPORCU İLE BAŞLADI

Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası, Karatay’daki 23 ortaokuldan 276 sporcunun katılımıyla Karatay 15 Temmuz Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda başladı. İlk karşılaşma, Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu ile Hayıroğlu İmam Hatip Ortaokulu arasında oynandı.

FUTBOL TURNUVASINDA 576 SPORCU OYNAYACAK

Geleneksel Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası ise 32 okuldan 576 öğrencinin katılımıyla Şehit Nihat Gün Sahası’nda başladı. Açılış maçında Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Sadık Ortaokulu karşı karşıya geldi.

LİSELER ARASI FUTSAL TURNUVASI GENÇLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Liseler Arası Dostluk ve Kardeşlik Futsal Turnuvası da 11 okuldan 132 öğrencinin katılımıyla Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda başladı. İlk müsabakada Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Turnuvada dereceye giren okullar ve sporculara Konyaspor lisanslı formaları, kupalar, kırtasiye çekleri ve hediye çekleri takdim edilecek.