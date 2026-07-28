Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye Karate Federasyonu'nca 11 Temmuz da Samsun'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U-21 Yaş Altı Karate Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan sporcuları kabul ederek, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, başarılı sporcularla valilik toplantı salonunda bir araya gelerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, antrenörler Şirin Ali Öz ve Murat Öz'den müsabakalar ve dereceye giren sporcular hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Türkiye Karate Şampiyonası'nda 4 sporcunun Türkiye şampiyonluğunu kazanarak Artvin'in gururu olduklarını söyledi.

Artvin'i karate sporunda en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Kara, şunları söyledi:

'Karate sporcularımızdan Eslem Asya Çamur 53 kg Türkiye Şampiyonu, Davut Erdağ - 76 kg Türkiye Şampiyonu, Uğur Karacan 57 kg Türkiye üçüncüsü, Buket Yılancı da Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Milli takım seçmeleri sonucunda Davut Erdağ ve Uğur Karacan, Balkan Karate Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Eslem Asya Çamur ise Polonya'da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek. Ayrıca Buket Yılancı da Karadeniz-Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek ilimizin gururu olacak. Sporcularımızla ve antrenörleriyle gurur duyduk.' dedi.

Başarılı sporcuları tebrik ederek, çeşitli hediyelerle ödüllendiren Vali Ergün, valilik olarak sporcuların ve antrenörlerin her zaman yanında olmaya, başarı yolculuklarında onları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ergün, elde ettikleri başarılarla Artvin'in gururu olan Artvin Ormanspor Kulübünün sporcularını tebrik ederek, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını ifade etti.

Sporculara katılacakları şampiyonalarda üstün başarılar dileyen Ergün, emek veren antrenörleri ile Artvin Ormanspor Kulübünü de başarılarından dolayı kutladı.

Ziyarette ayrıca Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy hazır bulundu.

Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.