TOFAŞ U18 Genç Takımı,2025 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 2’de 2 galibiyetle tamamlayarak yarı finale adını yazdırdı.

BURSA (İGFA) - Mavi Yeşilliler, Manisa’da düzenlenen turnuvadaki ikinci maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk’u96-75 mağlup etti.

Youth Basketball Champions League (Youth BCL) 2025 turnuvasınınüçüncügünündeTOFAŞ U18 Genç Takımı D Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile karşı karşıya geldi. Manisa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 74-86’lık Spartak Office Shoes galibiyetiyle başlayan Fırat Yavuz yönetimindeki Mavi Yeşilli takım, Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ERA Nymburk’u da 96-75’lik skorla mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

ERA Nymburk karşısındaKerem Çorumlular 21 sayıyla en skorer isim olurken; Yücel Çağın Başaran ve Enes Akman’dan 18’er sayı, Berkay Gönül’den 10 sayılık katkı geldi.

Bu sonuçla D Grubu lideri olarak adını son 4’e yazdıran TOFAŞ U18 Genç Takımı, yarı finalde C Grubu’nu lider bitirecek (Rytas Vilnius, PallacanestroReggiana, Manisa BBSK) takım ile eşleşecek. Yarı final mücadelesi 26 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalı ile S Sport’tan canlı yayınlanacak.