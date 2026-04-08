KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KARTAMiş birliğiyle, Konya Ticaret Odası konferans salonunda hukuk fakültesi öğrenci ve mezunlarına ticaret sicilindeki uygulamaların aktarılmasına yönelik Ticaret Sicili Uygulamaları konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aytekin Çelik, Konya Ticaret Odası TicaretSicil Müdürü Muhammet Mustafa Gün, Ticaret Sicil Müdürlüğü Avukatı Merve Hilal Erdem, öğrenciler, mezunlar, avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ve program hakkında görüşlerini dile getiren KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aytekin Çelik; 'Hukuk fakültelerinde, özellikle de ticaret hukuku, ticaret hukuku derslerinde anlatılan bilgilerin uygulaması, öğrencilerimizhayata atıldığı zaman karşısına çıkacak. Üniversitemizin, Hukuk Fakültesi öğrencilerineişin mutfağını anlatmak istedik. Ticaret Sicili Müdürlüğü ile birlikte öğrencilerimize, ticaret sicil işlemlerini A'dan Z'ye, bir ticari işletmenin tescili ile başlayan prosedür, şirketlerin tescili, sözleşme değişikliği, merkez değişikliği ve tasfiyesi ile devam eden bu süreci baştan sonra anlatmayıamaçlıyoruz. Öğrencilerimiz,Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra burada anlatılan bilgilerin mutlaka faydasını görecekler. Bundan sonra da öğrencilerimizi uygulamaya hazırlayacak bu tür eğitimleri artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Konferansımızın herkes için faydalı olmasını diliyoruz' şeklinde konuştu.

Konya Ticaret Odası TicaretSicil Müdürü Muhammet Mustafa Gün; 'Ticaret Sicil Müdürlüğü olarak, ticari hayatın kalbindeyiz. Ancak uygulamalarda, ticari hayatın çok bilinmediği bir noktadayız. Üniversitelerde teorik bilgiler anlatılıyor,öğretiliyor ama biz buradabunların ticari hayattaki yansımaları, gerçek hayatta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümleri noktasında öğrencilerimize bilgilendirme yapmak istedik. Programa katılımın yoğun olması veçok kişiye hitap edebilmek bizim için çok kıymetli. Konferansımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

Ticaret Sicil Avukatı Merve Hilal Erdem; 'KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017 yılı mezunuyum. Üç yıldır da ticaret sicil müdürlüğünde görev yapıyorum. Programımızda ticaret sicilinin önemini vurgulamayı amaçlıyoruz. Ticaret sicili işlemleri nasıl yapılıyor, uygulama farklılıkları nelerdir gibi soruların cevaplarını ele alacağız. Programımızın tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler ve mezunlar için uygulamaya dönük önemli kazanımlar sunan konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.