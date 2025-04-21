Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnafla ve Konyalılarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnafla ve Konyalılarla buluştu.

Her zaman esnafın ve vatandaşların önerilerini dinlemeye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Altay, “Şehir merkezimizde esnafımızla ve hemşehrilerimizle buluştuk, hasbihal ettik. Bizler esnafımızın, alın teri döken üreticimizin, yerli ve milli markalarımızın her zaman yanındayız. Şehir dışından Konya’mıza gelen misafirlerimizin memnuniyeti ise bizleri ayrıca mutlu etti” ifadelerini kullandı.