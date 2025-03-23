Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de esnafla ve vatandaşlarla buluşarak iftarda öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Ramazan’ın 21’nci gününde Beyşehir’de öğrencilerle iftar yapıp esnaf ve vatandaşla buluştu. İlçe programı kapsamında ilk olarak Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile birlikte AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Altay, İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve parti mensuplarıyla görüşerek istişarelerde bulundu.

Daha sonra Antalya Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Altay, ardından Beyşehir Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programında öğrenciler ve velilerin iftar coşkusuna ortak oldu.

Başkan Altay, tüm Beyşehirlilerin Ramazan ayını tebrik ederek, öğrencilerle birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Altay, Beyşehir Çarşı Camii’nde teravih namazı sonrası ise Beyşehirli vatandaşlarla selamlaşarak mübarek Ramazanlarını tebrik etti.

