Konya Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında Selçuk Üniversitesi Kampüsü içinden geçen Ardıçlı Mahallesi Yolu’nu kampüs yerleşkesinden bağımsız hale getirerek modern ve planlı bir yol ağına dönüştürdü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ardıçlı Mahallemize ulaşım, kampüs dışından kesintisiz ve modern bir yolla sağlanmış olacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar ve mevcut yollardaki bakım çalışmalarıyla şehrin ulaşım altyapısı güçlendirmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her noktasında ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Selçuk Üniversitesi Kampüsü’nden geçen Ardıçlı Mahalle Yolu’nda yürüttükleri yol yapım çalışmasını tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Yaptığımız çalışmayla yol hem imar planlarına uygun hale getirildi hem de üniversite kampüsü içerisindeki trafik yükünü azaltacak alternatif bir güzergâh haline geldi. Artık Ardıçlı Mahallemize ulaşım, kampüs dışından kesintisiz ve modern bir yolla sağlanmış olacak. 5 buçuk milyon liraya mal olan yol çalışmasının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kampüs yerleşkesinden bağımsız hale getirilerek modern ve planlı bir yol ağına dönüştürülen Ardıçlı Mahalle yolu güzergâhı; kazı, dolgu, alt temel ve plent miks temel çalışmalarının ardından sıcak asfaltla kaplanarak trafiğe açıldı.