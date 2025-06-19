İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2025 yılında aşırı hız nedeniyle yaşanan ölümlü trafik kazasına dikkat çekti. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Bakan, 2024’te hız ihlali nedeniyle 3 bin 657 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, “Trafik kazalarında can kaybını önlemek tek amacımız” dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı farkındalık paylaşımlarını sürdürüyor.

Trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmayı ve hız ihlallerinin yol açtığı trajedilere dikkat çeken Bakan Yerlikaya, son farkındalığı Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2025 yılında aşırı hız sonucu meydana gelen trafik kazasının görüntüleri ile paylaşarak yaptı. Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, bir vatandaşında yaralandığı kazayla ilgili sürücülere uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, “Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha yitirmeyecektik” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1935623742828261744

2024’TE HIZ İHLALİ: GÜNDE 10 CAN KAYBI

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198’inin hız kurallarına uymamaktan kaynaklandığını belirtti.

Hız ihlali dolayısıyla 3 bin 657 kişi hayatını kaybederken, bu rakamın her gün ortalama 10 can kaybına denk geldiğini vurguladı.

“GÜVENLİ YOLLAR, HUZURLU YOLCULUKLAR”

Trafik kazalarında can kayıplarını önlemenin tek amaçları olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, “Hızdan değil, hayattan yana olalım. Güvenli yollar, huzurlu yolculuklar,” çağrısında bulundu. Bakan, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve aşırı hızdan kaçınmaya davet etti.