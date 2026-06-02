Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, güçlü altyapı yatırımlarıyla şehrin geleceğini güvence altına alırken vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri de hayata geçirmeyi sürdürüyor.

KONYA(İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Sancak Mahallesi - Büsan Sanayi Arası Ana Kolektör Hattı Kanalizasyon Projesi'nin tamamlandığını duyurdu.

'MİKRO TÜNEL SİSTEMİ SAYESİNDE YOLLAR TRAFİĞE KAPATILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Yaklaşık 500 milyon lira yatırım bedeliyle toplam 1.400 milimetre çapında ve 7 bin metre uzunluğunda ana kolektör hattı imalatı gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Altay, projede modern mühendislik teknikleri ve ileri teknolojik altyapı uygulamalarının kullanıldığına dikkat çekti.

Başkan Altay, 'Ankara Caddesi ile hızlı tren, kara tren ve banliyö hatlarının enine geçişleri yatay sondaj yöntemleriyle başarıyla tamamlandı. Ayrıca Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Anayurt Caddesi'nde yürütülen çalışmalarımız, mikro tünel sistemi sayesinde yollar trafiğe kapatılmadan gerçekleştirildi.

Yeni nesil altyapı teknolojileri sayesinde çevreye ve mevcut altyapı sistemlerine zarar verilmeden tamamlanan projemiz kapsamında trafik akışı kesintiye uğratılmadı ve hemşehrilerimizin günlük yaşam konforu da korundu' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Fevziçakmak Mahallesi Büsan Sanayi Bölgesi ile Sancak Mahallesi arasında inşa edilen hattın, 15 Haziran 2026 tarihinde devreye alınmasının planlandığını kaydetti.

Kolektör hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla; Bosna Hersek Mahallesi, Kosova Mahallesi, Sancak Mahallesi, Horozluhan Mahallesi, Yazır Mahallesi, Otogar civarı, Beyhekim Mahallesi ve Novada Kavşağı çevresinde yoğun yağışlarda meydana gelmesi muhtemel taşkınların önüne geçilmiş oldu.