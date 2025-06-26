İstanbul Bakırköy Belediyesi, artan kene vakaları ve zararlı böceklere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak mücadele yürütüyor.İSTANBUL (İGFA) - Mücadele kapsamında, ilçenin önemli noktalarından Kartaltepe Millet Parkı’nda hem kene hem de teke böceğine yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Artan kene vakalarına karşı ortak mücadele eden Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte harekete geçti. Bu kapsamda, ekipler vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine tespit çalışması yaparak, kene popülasyonunun olduğu bölgelerde ilaçlama gerçekleştiriyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kartaltepe Millet Parkı’nda yapılan ilaçlama çalışmaları ile bölge kene tehlikesinden arındırıldı.

BİTKİ DÜNYASININ ‘KANSERİ’NE KARŞI MÜCADELE

Bakırköy Belediyesi, bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve İstanbul için ciddi bir tehdit oluşturan Turunçgil uzun antenli teke böceğiyle de mücadele ediyor. Ekipler, ağaçları istila ederek çürümelerine neden olan teke böceğine karşı yine Kartaltepe Millet Parkı’nda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.