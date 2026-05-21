AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve belediye başkanlarının katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aymanas Mahallesi'ne kazandırılacak Bilgehanenin temeli atıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler'in Meram Aymanas Mahallesi'ne kazandırılacak 24'üncü şubesinin temeli düzenlenen programla atıldı.

Temel atma programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Büyükşehir Belediyesi'nin son üç programının temel atma üzerine olduğunu anımsatarak, 'Büyükşehir Belediyemizin dört tane programına gittik bir ayda. Üçü Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) idi. Geleceğimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, yani nesillerimizin ihyasıyla alakalı programlardı. Bu programların iki tanesi elhamdülillah Meram ilçemizdeydi. Bir önceki, Gödene'de LİMA ve Gençlik Merkezi'nin aynı binada olduğu bir hizmetti. Bugün de Aymanas Mahallemizde, tam da etrafın yaşını doldurmuş binalardan temizlendiği, artık insanlarımızın konforlu, neredeyse lüks diyeceğimiz ve uygun fiyatlarla yapılmış güzel konutlarla oturduğu bir mahalle. Muhtarıma biraz önce dedim ki 'Aymanas rokete bağladı, uçuyor elhamdülillah.' Ben her zaman yanımızda, arkamızda olan Büyükşehir Başkanımıza ve onun kıymetli ekibine teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELERİMİZLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal alanların eksikliğini tamamlama adına ilçe belediyeleriyle birlikte koordineli şekilde çalıştıklarını ifade ederek, 'Bu arsanın temininde Meram Belediye Başkanımızın çok büyük katkısı oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah su basman seviyesine gelen binamızı bir an önce tamamlayarak çocuklarımızın hizmetine açmış olacağız' dedi.

Bilgehanelerin Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli markalarından biri olduğunu belirten Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek gençlik projelerinin İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen 'İbn Haldun Akademi '26 Tema Ödülü'ne layık görüldüğünü anımsatarak, 'Geçtiğimiz hafta sonunda İbn Haldun Üniversitesi'nden Sosyal İnovasyon Ajansımız ve Kapsül Teknoloji Platformumuzla birlikte gençlik çalışmalarımız kapsamında bir ödül aldık. Aslında dışarıdan bakıldığında Konya'da bu faaliyetler daha net gözüküyor. İlköğretimden başlayıp üniversite çağına kadar öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz' dedi.

Başkan Altay, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerle ilgili projelerden de bahsederek, kapsayıcı anlayışla gençliğin her alanında öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

80 MİLYON LİRA MALİYETLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında 2 milyon 300 bin vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, 'Aymanas Bilgehanesi yaklaşık 80 milyon lira maliyetle ilçemize kazandıracağımız bir hizmet olacak. 560 çocuğumuz bu hizmetten aynı anda yararlanabilecek. Ayrıca hafta sonu programlarıyla birlikte 1.000'in üzerinde çocuğumuza burada eğitim vermiş olacağız. Özellikle çalışan anneler için çok önemli bir imkan oluşturuyor. Okuldan kalan zamanlarda çocukların güvenli bir mekanda vakit geçirmeleri çok kıymetli ve önemli. Ayrıca Konyalılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Merkezde ve merkezin dışında nerede gençlikle ilgili bir çalışma yapsak kontenjanlarımız açılır açılmaz doluyor. Biz de bize gösterilen güvene layık olmak için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. İnşallah buradan, Bilgehanelerden yetişen çocuklar önce şehrimizi, sonra ülkemizi çok daha iyi bir geleceğe taşımış olacaklar. Temel atma törenimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum' diye konuştu.