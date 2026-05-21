SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (SAMEK) yılsonu sergileri Kocaali'de büyük ilgiyle karşılandı.

Serginin açılışına Kocaali Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, Kocaali Halk Eğitim Merkezi Müdürü Neşet Gürel, kursiyerler ve eğitmenler katıldı.

32 farklı branşta eğitimlerin verildiği merkezde giyimden seramiğe, ahşap süslemeden geleneksel el nakışlarına kadar birçok alanda hazırlanan çalışmalar sergide yer aldı. Kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emek ve üretim, sergi alanında yoğun ilgi gördü.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü '7 yıldır kardeşlerimiz, ablalarımız burada çok kıymetli ve değerli bir iş yapıyorlar. Burada ki serginin de diğer sergiler gibi örnek bir sergi olacağını düşünüyorum. Bu program kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a çok teşekkür ediyorum.' dedi.

Kocaali Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 'Bugün SAMEK projesi kapsamında 779 kursiyer ve 12 usta öğretici ile birlikte üretmiş oldukları çabanın, gayretin, emeğin sonucunda elde edilen ürünleri görmek için toplandık. Serginin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.