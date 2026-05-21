Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında 985 öğrenci, aynı anda melodika çalıp şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekoru denemesi gerçekleştirdi. Etkinlik noter huzurunda kayda alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu Projesi' kapsamında Bursa'da dikkat çeken bir rekor denemesi gerçekleştirildi.

Mahmud Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu, Gülhanım Karasu İlkokulu, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu, Şehit Polis İbrahim Akın Ortaokulu, Setbaşı Ortaokulu, Adnan Menderes Ortaokulu ve NOSAB İlkokulu'ndan toplam 985 öğrenci, aynı anda melodika çalıp şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekorları'na aday bir etkinlikte bir araya geldi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen rekor denemesi kayıt altına alınırken, elde edilen sonuçların İngiltere'nin başkenti Londra'daki Guinness Dünya Rekorları Genel Merkezi'ne gönderileceği bildirildi.

Etkinlikte öğrencilerin hem müzik becerilerini sergilediği hem de ekip ruhu ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan bir çalışma ortaya konuldu.