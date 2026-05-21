Mudanya eski Kaymakamı Ayhan Terzi'nin kayyım olarak İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandığı Şişli Belediyesi Başkan Vekili görevi 8 gün sürdü. Yeni kayyım Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna oldu. Şişli Belediyesi'nde kayyım yönetiminde yeni bir değişiklik daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nca 8 gün önce İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve başlayan Ayhan Terzi'nin yerine Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna atandı.

BURSA (İGFA) - 23 Mart 2025'ten bu yana kayyım yönetimiyle idare edilen Şişli Belediyesi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ilk olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen görevlendirilmişti. Ertürkmen'in ardından Mudanya Kaymakamlığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığı'na terfi ettirilen Ayhan Terzi, 11 Mayıs 2026'da yeni görevine başlamış, 12 Mayıs itibarıyla da Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın 19 Mayıs tarihli görevlendirmesiyle Terzi'nin Şişli'deki görevi sona erdi. Böylece Şişli Belediyesi'nde yalnızca 8 gün görev yapan Terzi, bu kez Güngören Kaymakamlığı'na atandı.

Yaşanan hızlı görev değişimi, siyaset ve bürokrasi kulislerinde günün en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.

Kaymakam Terzi'nin ardından Şişli Belediyesi Başkan Vekilliği görevine Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi. Tuna'nın, yeni görevine ek olarak mevcut Büyükçekmece Kaymakamlığı görevini de eş zamanlı sürdüreceği öğrenildi.

Şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla, Şişli Belediyesi'nin tüm imkan ve kaynaklarını sadece ve sadece kamusal yarar ilkesiyle, doğrudan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kullanacaklarını belirten yeni Başkan Vekili Kaymakam Tuna, paylaşımında, 'Şişli'miz ve yolu Şişli'den geçen tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ettiğim bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sn. Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

AYHAN TERZİ İÇİN MUDANYA'YA VEDA HAZIRLIĞI

Öte yandan Mudanya Kaymakamlığı tarafından, ani kararla görevden ayrılan ve İstanbul'a giden Ayhan Terzi için veda programı düzenleneceği açıklandı. Programın 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 19.00'da, BUDO karşısında bulunan Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyon Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirileceği bildirildi. Terzi'nin ani atamasıyla birlikte Mudanya'ya Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney 'Mudanya Koordinatörü' olarak vekalet etmekteydi.