ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin Bitkisel Üretim 1. Tahmini verilerini açıkladı. Verilere göre, bitkisel üretimde geçen yıla kıyasla önemli artışlar bekleniyor.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretimin yüzde 12,6 artarak 75,4 milyon tona ulaşacağı tahmin edilirken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 57,8'lik dikkat çekici artışla üretimin yaklaşık 31 milyon ton olması öngörüldü. Sebze üretiminin ise 33,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Tahıl üretiminde özellikle buğday ve arpa dikkat çekti. Buna göre buğday üretiminin yüzde 26,7 artışla 22,8 milyon tona, arpa üretiminin ise yüzde 50 artışla 9 milyon tona çıkacağı tahmin edildi. Mısır üretiminde ise yüzde 5,9'luk düşüş öngörüldü.

Kuru baklagillerde nohut üretiminin 510 bin ton, kırmızı mercimeğin 385 bin ton ve kuru fasulyenin 210 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Patates üretiminin ise yüzde 3,1 azalarak 6,2 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Yağlı tohumlar grubunda ayçiçeği üretiminin yüzde 16,2 artışla 2,3 milyon tona çıkacağı tahmin edilirken, soya üretiminde düşüş beklentisi dikkat çekti. Şeker pancarı üretiminin ise yüzde 5,8 artışla 22 milyon tona ulaşacağı öngörüldü. Sebze grubunda genel üretim miktarında büyük değişiklik beklenmezken, hıyar üretiminde yüzde 8,8, kuru sarımsakta yüzde 17,5 artış tahmin edildi. Domates, karpuz ve kuru soğanda ise üretim düşüşü öngörüldü.

Meyve üretiminde ise dikkat çekici artışlar yaşanması bekleniyor. Elmada yüzde 93,6, şeftalide yüzde 88,6, nektarinde yüzde 107,7 ve kirazda yüzde 255,7 oranında üretim artışı tahmin edildi. Üzüm üretiminde de yüzde 53'lük yükseliş öngörüldü. Turunçgil ürünlerinde mandalina, portakal ve limon üretimlerinde yüzde 46 ila 64 arasında artış beklentisi açıklanırken, sert kabuklu meyvelerde fındıkta yüzde 62,2, cevizde yüzde 95,1 ve Antep fıstığında yüzde 113,6 oranında artış öngörüldü.