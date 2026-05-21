Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını kesintisiz sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, alanında uzman eğitmenlerin katkılarıyla gerçekleştirdiği eğitimler ile bir yandan personelin mesleki gelişimini desteklerken, diğer bir yandan da hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın çağın hızla değişen ve gelişen teknolojilerine uyum sağlamak amacıyla düzenlediği 'Yazılım Proje Geliştirme Analiz Eğitimi' başarıyla tamamlandı. Eğitim sayesinde yazılım geliştirme personelinin süreçlere yönelik bilgi ve yetkinlikleri güçlendirildi. Öte yandan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın personeline yönelik gerçekleştirdiği 'Süreç Yönetimi Yazılımı Eğitimi' de kapsamlı bir şekilde sona erdi. Eğitimle birlikte kurum içi iş akışlarının daha düzenli, hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlanırken, personelin süreç yönetimi konusundaki yetkinliği de artırıldı.

SEKTÖREL GELİŞMELER YAKIN TAKİP EDİLİYOR

Alanında uzman bir veri bilimci tarafından verilen 'Veri Bilimi Eğitimi' ise geçtiğimiz nisan ayında başladı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenen programın mayıs ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, eğitime ve sürekli gelişime verdiği önem doğrultusunda güncel teknolojileri ve sektörel gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Kurum içi eğitimlerle donanımını artıran personel sayesinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.