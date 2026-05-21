MARDİN (İGFA) - Mardin'de sosyal ve kültürel çalışmalarıyla dikkat çeken Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, gençlerin manevi gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Dernek tarafından düzenlenen program kapsamında, imam hatip okullarında eğitim gören ve yakın zamanda başörtüsü takmaya başlayan kız öğrenciler, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen hayır kermesinde bir araya geldi. Öğrencilerin aldıkları kararda yanlarında olmak ve moral desteği sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte sıcak ve samimi anlar yaşandı. Program kapsamında öğrencilere yemek ikram edilirken, günün anısına çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, örtünmenin inanç dünyasındaki yeri ve manevi değerlerin gençlerin hayatındaki önemi üzerinde duruldu. Hem öğrenciler hem de katılımcılar için güçlü bir manevi mesaj taşıyan bu anlamlı buluşma, kamuoyunun da takdirini topladı. Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada, gençlerin önemli kararlarında yanlarında olmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, benzer destek ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.