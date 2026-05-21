Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Toyota iş birliğiyle düzenlenen 'Dijital ve Yeşil Dönüşüm İçin Yeni Nesil Araç Teknolojileri Eğitimi'ni tamamlayan öğretmen ve akademisyenlere sertifikalarını takdim etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yöneticileri ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye temsilcilerini makamında kabul etti.

Kabul kapsamında, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye katkılarıyla Şubat ayında Toyota İstanbul Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Dijital ve Yeşil Dönüşüm İçin Yeni Nesil Araç Teknolojilerine Yönelik Eğitim Projesi' kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Vali Rahmi Doğan tarafından takdim edildi.

Toyota'da görev yapan mühendisler tarafından verilen eğitime, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan motorlu araçlar alanı öğretmenleri ile üniversitelerden akademisyenler katıldı. Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına 11 öğretmen programda yer aldı. Programa; Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sakarya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, Toyota Kurumsal Strateji ve Planlama Müdürü Ender Sağıroğlu ile ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı.

Programda, otomotiv sektöründe yaşanan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlayabilecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde mesleki eğitimin kritik rolüne dikkat çekilirken, öğretmenlerin güncel teknolojilerle desteklenmesinin sektör-eğitim iş birliğini daha da güçlendireceği ifade edildi.