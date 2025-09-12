Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 23. Bilgisayar ve Yazılım Faaliyetleri Meslek Komitesi İstişare Toplantısı'nda, sektörün stratejik rolüne dikkat çekti. Öztürk, Ar-Ge ekosistemini güçlendirme, beyin göçünü tersine çevirme ve yerli yazılımların küresel açılımını destekleme hedeflerini vurguladı.KONYA (İGFA) - KTO'da devam eden meslek komiteleri istişare toplantılarının 18.'sinde, bilişim ve yazılım sektörünün geleceği masaya yatırıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, "Teknolojinin devrim niteliğindeki yenilikleri karşısında ayakta kalmak için gelişmelere ayak uydurmalıyız. Sektörümüz, küresel rekabette yenilenmeli; biz de destek vermeliyiz" dedi.

Konya'nın güçlü Ar-Ge altyapısını (KTO Karatay Üniversitesi, Teknokent) öne çıkaran Öztürk, nitelikli işgücü sorununa değinerek, "Yazılım mühendislerinin İstanbul, Ankara ve yurtdışına göçünü durdurup, bilgi transferi sağlamalıyız. Orta Vadeli Program'da dijitalleşme vurgusu, sektörümüz için fırsat" ifadelerini kullandı.

Hedefler arasında üniversite-sanayi iş birliği, yerli yazılım kullanımı ve ihracat artışının yer aldığını kaydeden Komite Başkanı Uğur Şakraker ise, "Sorunların çözümü için çalışıyoruz; eğitim ve seminer taleplerini karşılamaya hazırız" dedi.

Toplantıda sektör temsilcileri sorunları ve önerileri paylaştı.