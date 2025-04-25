Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Selçuklu Vizyonuyla Konyamıza eğitimden sağlığa spordan turizme kadar birçok alanda değer katacak önemli yatırım ve hizmetleri kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu’nun yıldızını parlatan vizyon projeleri yerinde inceledi.

Ziyaret programı; Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Selçuklu Fen Lisesi Spor Salonu, Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Spor Salonu, Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi, Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi, Hacı Ali Ağa Hamamı restorasyonu ve Sille Seyir Tepesi’ni kapsadı.

"HEM ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYOR, HEM DE GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Vizyonuyla Konya’ya eğitim, sağlık, spor ve turizmde önemli yatırımlar kazandırıyoruz. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gibi projelerle hem altyapıyı güçlendiriyor hem de geleceğe yatırım yapıyoruz. Sille’deki restorasyonlarla tarihi mirasa sahip çıkıyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen ise, Selçuklu’da Konya’yı daha modern bir şehir yapacak vizyoner projeleri incelediklerini belirterek, spor, sanat ve sağlık alanındaki bu yatırımların geleceğin yıldızlarını yetiştireceğini ifade ederek, Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.