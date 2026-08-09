Konya'da Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hocacihan Mahallesi'nde Mutluca, Mürselli, İğde Çıkmazı, Mahmudiye, Balibeşe Sokakları ile Mustafa Dağıstanlı Caddesi'nde altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde planlı bir şekilde sürdürülen yol yapım, bakım ve asfalt yenileme çalışmalarıyla vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması hedeflenirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahadaki çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program doğrultusunda Hocacihan Mahallesi'nde önemli bir yol yenileme çalışmasına imza attı. Mutluca, Mürselli, İğde Çıkmazı, Mahmudiye ve Balibeşe Sokakları ile Mustafa Dağıstanlı Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yollar modern standartlara uygun hale getirildi. Çalışmalar çerçevesinde altyapı düzenlemelerinin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yollar daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuldu.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hocacihan Mahallesi'nde tamamlanan çalışmalar kapsamında toplam 8 bin 8800 metrekarelik alanda altyapı ve bin 705 ton sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Program dahilinde yürütülen çalışmaların ardından bölgedeki ulaşım standardı önemli ölçüde yükseldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Ulaşımı güvenli ve konforlu bir Selçuklu inşa etmek için ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetleri ilçemizin her noktasına ulaştırmaya devam edeceğiz' dedi.