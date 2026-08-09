Antalya Muratpaşa Belediyesi, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov'u ve ailesini, yazarın adını taşıyan kütüphanede ağırladı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Cengiz Aytmatov'un edebi mirasını yaşatmak amacıyla Güzeloba Mahallesi'nde hizmete açtığı Cengiz Aytmatov Kütüphanesi, yazarın oğlu Eldar Aytmatov ile ailesini ağırladı. Belediye Başkan Vekili Canan Keleş'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Kırgızistan'ın Antalya Başkonsolosu Bakıt Kadirov ile Konsolos Amantur Abdulkasimov da katıldı.

Ziyarette Aytmatov ailesi tarafından kütüphaneye Rusça, Kırgızca ve İngilizce kitaplar bağışlandı. Bağışlanan yayınlar arasında yazarın daha önce yayımlanmamış çalışmalarını içerdiği belirtilen eserler de yer aldı.

BİR PARKLA BAŞLAYAN KÜLTÜR YOLCULUĞU

Muratpaşa Belediyesi'nin Cengiz Aytmatov'un anısını yaşatmaya yönelik çalışmalarının geçmişi 2018'e uzanıyor. Yazarın doğumunun 90'ıncı yılı ve '2018 Cengiz Aytmatov Yılı' etkinlikleri kapsamında Güzeloba Mahallesi'ndeki bir parka Cengiz Aytmatov'un adı verildi.

Parkın kültürel bir buluşma alanına dönüşmesinin önemli adımlarından biri Şubat 2022'de atıldı. Heykeltıraş Bookbev Arykov tarafından hazırlanan Cengiz Aytmatov heykeli, Kırgızistan'dan gelen temsilciler ve Antalya'da yaşayan Kırgızların katıldığı törenle parkta açıldı. Cengiz Aytmatov Kütüphanesi ise Mart 2023'te okurların kullanımına sunuldu. Yaklaşık 5 bin kitaba ev sahipliği yapan kütüphanede Kırgız edebiyatından seçilmiş eserler için özel bir bölüm oluşturuldu.

Kütüphanenin Aytmatov koleksiyonu Aralık 2024'te gerçekleştirilen kapsamlı bir bağışla genişletildi. Yazarın doğumunun 96'ncı yılı dolayısıyla Kırgızistan'ın Antalya Başkonsolosluğu tarafından kütüphaneye Aytmatov'un eserlerinden oluşan 220 Türkçe kitap bağışlandı. Eldar Aytmatov'un son ziyaretinde kütüphaneye kazandırılan Rusça, Kırgızca ve İngilizce yayınlar, koleksiyonun çok dilli niteliğini daha da güçlendirdi. Eserlerin, Aytmatov'un edebiyatını özgün dili ve farklı çevirileri üzerinden incelemek isteyen okurlar ile araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.